In der Börde ist Kinderbetreuung im Schnitt sehr teuer. Mit wenigen Ausnahmen, etwa Haldensleben. Das ist nicht nur für Eltern gut, sondern könnte sich auch für die Stadt selbst auszahlen.

Kommentar zu Kita- und Krippenkosten: Haldensleben investiert in die Zukunft

Kosten für Kinderbetreuung in Haldensleben

Foto: vs

Haldensleben - Dass die Stadt Haldensleben augenscheinlich einen größeren Anteil der Kosten der Kita-Betreuung übernimmt als andere Orte, ist eine Entlastung für Familien. Denn gerade in Zeiten, in denen vieles teurer wird, ist es beruhigend zu wissen, dass die Stadt bei so einer wichtigen Frage finanziell Verantwortung übernimmt.

Zudem könnte sich die Investition für Haldensleben künftig auszahlen: Wenn im Zuge der Intel-Ansiedlungen junge Paare und Eltern in den Landkreis ziehen, dürften sich Faktoren wie die Kosten der Kinderbetreuung positiv auf die Wohnortwahl auswirken. Eine Win-Win-Situation, die zeigt, dass sich soziales Engagement einer Kommune auch wirtschaftlich auszahlen kann.