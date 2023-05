Roboter mit künstlicher Intelligenz sollen künftig das Wachstum des Logistikers Hermes Fulfilment in Haldensleben sichern. Das darf nicht zu Lasten der menschlichen Mitarbeiter gehen.

Kommentar zum Einsatz von Robotern bei Hermes: Der Mensch sollte am wichtigsten bleiben

Foto: vs

Haldensleben - Im Film „I, Robot“ mit Will Smith werden Roboter mit künstlicher Intelligenz böse und wenden sich gegen den Menschen. Ganz so weit werden es die Roboter mit künstlicher Intelligenz, die künftig in den Logistikzentren der Otto Group eingesetzt werden sollen, sicher nicht treiben.