Einkaufen in Haldensleben Kommentar zum Leerstand in der Innenstadt von Haldensleben: Das Henne-Ei-Problem

In der Hagenstraße in Haldensleben stehen mehrere Geschäfte leer. Das hat verschiedene Gründe und ist ein bekanntes Problem. Um dem Leerstand etwas entgegenzusetzen, ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen - Händler, Verwaltung und Anwohner.