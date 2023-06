Kostenlose Fotos im Rathaus Kommentar zum neuen Passbildservice in der Stadt Haldensleben: Sparen mit Beigeschmack

In Haldensleben können Bürger künftig bei der Beantragung vom Personalausweis sparen. Denn die Fotos können sie gratis vor Ort machen. So toll das Angebot auch ist - für die Fotografen in der Stadt bedeutet es ein Bangen um ihr Geschäft.