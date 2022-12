Kommentar zum Thema: Gendern im Landkreis Börde und Stadt-Verwaltungen

Der Weg des geringsten Widerstands, ist er nicht schön? Auf diesem Weg, da riecht es so gut nach Angstschweiß und man sieht Fähnchen, die sich dem Gegenwind beugen. Aus meiner Sicht gibt es deutlich bessere Wege. Doch Ansichten können verschieden sein, was ich bei Privatpersonen in Ordnung finde – jeder hat das Recht auf Gestank und Opportunismus. Bei Verwaltungen sehe ich das aber anders.