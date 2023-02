Wölfe sind längst in den Wäldern um die Stadt Haldensleben angekommen. Das sollte kein Grund zur Sorge sein. Aber das ist nicht so einfach.

Kommentar zum Wolf in den Wäldern um Haldensleben: Groß und wild

Als das mit der Wiederansiedlung des Wolfes in unseren Breiten anfing, war ich ein bisschen naiv, das gebe ich zu. Ist doch toll, wenn so eine altehrwürdige Kreatur wieder in Deutschlands Wäldern wohnt, dachte ich.