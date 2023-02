Das Finanzministerium hat beschlossen, keine Steuererklärungsvordrucke mehr in Bürgerbüros auszulegen. Das führt dazu, dass Menschen ohne Zugang zu Computern benachteiligt werden.

Foto: vs

Haldensleben - Normalerweise begrüße ich vieles, was die Digitalisierung vorantreibt. Doch wenn es um die Steuererklärung geht, halte ich es für einen Fehler, Bürgern mehr Steine in den Weg zu legen. Denn genau das passiert dadurch, dass die Vordrucke nicht mehr an Bürgerbüros ausliefert werden.