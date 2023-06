In Haldensleben steht endlich fest, wann die neue Filiale von Pfeiffers in der Hagenstraße eröffnet. Für die Innenstadt ist das wichtig - und vielleicht ein Weg, dem Leerstand etwas entgegenzusetzen.

Kommentar zur neuen Filiale von Pfeiffers in Haldensleben: Wichtig für die Innenstadt

Neues Café in Haldensleben

Foto: vs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Die Eröffnung der neuen Filiale in der Hagenstraße ist wichtig für die Innenstadt. Und alle, die dort in der Nähe arbeiten. Denn ohne einen Bäcker in der Innenstadt, der sogar ein etwas größeres Angebot als „nur“ Brötchen, Brot und Kuchen hat, fehlt etwas.