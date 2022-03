Kinderbetreuung Kommt das Aus für den Hort in Bregenstedt?

Seit Schuljahresbeginn besuchen die Kinder der südlichen Region der Verbandsgemeinde die neue Grundschule in Erxleben. Nach dem Unterricht werden sie in Horten an drei Standorten in Beendorf, Bregenstedt und Erxleben betreut. In Bregenstedt sind es allerdings nur neun Schüler.