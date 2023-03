Haldensleben hat sich für eine Radioparty beworben. Um den Wettkampf zu gewinnen und namhafte Künstler wie Wincent Weiss, Philipp Dittberner und Nathan Evans in die Stadt zu holen, fehlen aber noch zahlreiche Stimmen.

Haldensleben - Die Stadt Haldensleben will eine große Party in die Stadt holen: Beim großes Osterfeuer des Radiosenders Jump treten namhafte Künstler wie Wincent Weiss, Philipp Dittberner und Nathan Evans auf. Haldensleben ist eine von sechs Kommunen, die sich für das Event beworben haben. Nun entscheidet eine Online-Abstimmung darüber, wer den Wettkampf gewinnt. Derzeit benötigt Haldensleben noch zahlreiche Stimmen, um am Ende die Nase vorn zu haben.