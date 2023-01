Konzert in Wieglitz: Eine-Welt-Chor singt von Hoffnung auf Frieden

Viele Stimmen sind ein Chor. Lieder für den Frieden und gegen Krieg hat der Eine-Welt-Chor in seinem Repertoire. Das Haldensleber Sängervolk beweist beim Konzert in Wieglitz, wie man in schweren Zeiten mit Liedern Trost spenden kann.

Wieglitz - „Das Jahr wird ein gutes“, so hatte es der Eine-Welt-Chor in dem Weihnachtsklassiker „Happy Christmas“, der gleichzeitig einer der weltweit bekanntesten Antikriegssongs ist, in der Schifferkirche in Wieglitz gesungen. Astrid Leischwitz vom Gemeindekirchenrat nahm darauf Bezug, als sie dem Chor aus Haldensleben für sein buntes Programm dankte.