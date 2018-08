Mit dem Meisterkonzert beginnt am Sonntag die 26. Sommermusikakademie auf Schloss Hundisburg. Am 9. August kommt das Akademieorchester.

Hundisburg l Die „Serenade in den Gärten“ (10. August), das Konzert bei Kerzenschein (11. August) und die drei Wandelkonzerte (12. August): Diese Veranstaltungen der 26. Sommermusikakademie sind bereits restlos ausverkauft. Auch für das Abschlusskonzert I am 17. August gibt es keine Karten mehr, wie Ulrike Wahrendorf von der Kultur-Landschaft Haldensleben-Hundisburg erklärt.

Für etliche Veranstaltungen der bereits 26. Sommermusikakademie sind allerdings noch Tickets erhältlich. So gibt es laut Ulrike Wahrendorf noch Restkarten für das Eröffnungskonzert der Veranstaltungsreihe, das am Sonntag, 5. August, um 19.30 Uhr im Akademiesaal des Schlosses Hundisburg beginnt. Dann gibt das Klavierduo Herbert Schuch und Gülru Ensari sein Meisterkonzert. Gleichzeitig gilt dieses als Auftakt des Meisterkurses mit Herbert Schuch. Er unterrichtet vom 6. bis zum 8. August junge Pianisten auf Schloss Hundisburg. Das Erarbeitete präsentieren die Kursteilnehmer am Mittwoch, 8. August, im Podium Meisterkurs im „Aquarell“ der Seniorenhilfe Haldensleben.

Karten sind auch noch für das „Besondere Konzert“ erhältlich, das am Montag, 13. August um 19.30 Uhr in der Hundisburger St. Andreas-Kirche startet. Star-Bratschist Nils Mönkemeyer spielt dann gemeinsam mit Andreas Arend an der Theorbe und Jarana Werke alter Meister.

In der Schlossscheune in Hundisburg wird es am 14. August ab 17 Uhr das Gesprächskonzert geben, bei dem Dirigent Johannes Klumpp Erläuterungen gibt. Der Eintritt ist frei, kommen kann jeder, der an dem Konzert interessiert ist. Gleiches gilt für die Veranstaltung „Unter der Lupe“ – einem Vortrag mit Johannes Klumpp – am 16. August in der Alten Fabrik in Althaldensleben. Sehr gefragt sei laut Ulrike Wahrendorf die Jazznacht in der Ziegelei am 15. August. Nur noch wenige Karten seien dafür verfügbar. Auch für das Abschlusskonzert II am Sonnabend, 18. August, und das Gastkonzert in der Nicolaikirche in Oschersleben am 19. August seien noch einige Tickets vorhanden. Sie sind im Büro der Kultur-Landschaft Haldensleben-Hundisburg (Telefon 03904/442 65) und im Wobau-Bahnhofscenter Haldensleben (Telefon 03904/72 59 95) erhältlich.

Für das Internationale Akademieorchester waren in diesem Jahr knapp 400 Bewerbungen aus 46 Ländern eingegangen. Die ausgewählten Musiker proben unter Dirigent Johannes Klumpp zehn Tage auf dem Schloss und gestalten die Wandelkonzerte im Barockgarten sowie das Gesprächskonzert und die Abschlusskonzerte. Auf dem Programm stehen Richard Wagners Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“, Joseph Haydns Trompetenkonzert und Anton Bruckners Sechste Sinfonie. Solist ist der 23-jährige Trompeter Simon Höfele.