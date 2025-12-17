Im Haldensleber E-Center am Gänseanger 1 steht ein Weihnachtsbaum, der für die Wünsche der Vierbeiner aus dem Tierheim Satuelle aufgebaut wurde.

Kugeln mit Bild und Wunsch: Was ein Tannenbaum mit dem Tierheim zu tun hat

Ein besonderer Wunschbaum steht im E-Center am Haldensleber Gänseanger. An Weihnachten freuen sich auch die Vierbeiner über kleine Geschenke und Spenden.

Haldensleben - Noch knapp eine Woche, dann ist Heiligabend. Unter dem Baum liegen dann bei den meisten Menschen Geschenke, egal ob für die Familie oder für die Haustiere. Für Kinder, die in Wohneinrichtungen oder Heimen leben, ist häufig nicht genug Geld da, um Wünsche zu erfüllen. An Wunschbäumen, die unter anderem in den Verwaltungen des Landkreises Börde in Haldensleben und Oschersleben oder im Haldensleber Rathaus stehen, hängen daher kleine Wünsche der Kinder, um die sich Außenstehende kümmern und diese erfüllen können.