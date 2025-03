Flechtingen - Die erste Ausstellung der Saison 2025 in der Kleinen Galerie im Flechtinger Pfarrhaus steht bevor. Zeit, die Räumlichkeiten aus der Winterruhe zu holen und sie fit zu machen für die neue Saison von April bis November.

Die Freunde der Kleinen Galerie treffen sich am 31. März um 9.30 Uhr zum Frühjahrsputz in und an der Galerie. Wer sie unterstützen möchte, ist willkommen. Fegen, wischen, putzen, harken und hacken sind Aufgaben, die an diesem Vormittag erledigt werden müssen.

Malen mit Musik

Am 1. April wird die erste Jahresausstellung aufgebaut. Sie trägt den Titel „Malen mit Musik“, denn der Wolfsburger Künstler Gert Willemann lässt sich durch Musik inspirieren, die er je nach Stimmung auswählt. „Die Intensität der Konzerte ist einfach unglaublich inspirierend“, sagt der Künstler. In Flechtingen zeigt er vor allem Werke in Tinte auf Kunststoff, aufgebracht mit verschiedenen Werkzeugen. Gern lässt er sich bei seinem Schaffen zusehen, deshalb wird es auch in Flechtingen kreativ. Zur Vernissage am Sonntag, 6. April, ab 14 Uhr bringt er die Musikerin Katrin Heidenreich mit und verbindet Musik und Kunst zu einer Live-Performance. An den folgenden Sonntagen seiner Ausstellung bis zum 11. Mai malt Gert Willemann ebenfalls zu Musik in der Kleinen Galerie. Man kann ihm also auch nach der Eröffnung noch zusehen.

Grafiken, Malereien, Colorationen

„Grünwärts“ heißt es in der zweiten Ausstellung ab dem 18. Mai. Die heute in Bösdorf lebende Künstlerin Angelika Flaig studierte Literaturwissenschaften, Freie Malerei und Grafik in Stuttgart und präsentiert mit Grafiken, Malereien, Colorationen und anderen Werken in der Kleinen Galerie ihre künstlerische Vielfalt. Gern experimentiert sie mit den Elementen und verbindet diese kreativ zu einem neuen großen Ganzen. Ihre Ausstellung ist bis zum 22. Juni in Flechtingen zu erleben.

Die Welt der Schriften

In die Welt kunstvoll gestalteter Buchstaben, Zahlen, Formen und Farben möchte Elke Kirchner die Besucher ab dem 29. Juni entführen. Als Mitglied der Magdeburger Kritzelstube weiß sie um die Bedeutung schöner Schrift. Ihre Ausstellung „SchriftBilder“ ist aber noch viel mehr, denn auch Aquarelle gehören zu ihren Kunstwerken. Bis zum 3. August ist die Ausstellung in Flechtingen jeden Sonntag zu sehen.

Sonnenaufgänge

„Sonnenaufgänge“ haben mit ihrem Spiel aus Farben und Silhouetten ihren ganz eigenen Reiz. Das hat auch Wilhelm Busse erkannt und sich häufig schon sehr früh am Morgen auf den Weg gemacht, die schönsten Motive fotografisch in Szene zu setzen. Unzählige Explosionen von Farben aus der Kraft der Sonne hat er im Bild festgehalten, prägnante Bauwerke seiner Heimat haben ihm die Grundlagen für einmalige Kompositionen aus Licht und Form beschert. Der Flechtinger wird vom 10. August bis 14. September eine Auswahl seiner fotografischen Arbeiten in und aus der Natur präsentieren.

Aus Krempel wird Kunst

Den Schlusspunkt unter die Saison setzt ab dem 21. September Doris Nikoll aus Samswegen. Ihre „Faszination der künstlerischen Freiheit“ kennt keine Grenzen. Alles, was scheinbar wertlos und nicht mehr zu gebrauchen ist, verwandelt sich unter den kreativ nie ruhenden Händen von Doris Nikoll in Kunst. So entstehen Collagen aus Holz, Glas, Metall, Textil, Epoxid, Papier und Folien-Upcycling in einem ganz neuen Kontext ihrer eigentlichen Bestimmung. Der Betrachter kann bis zum 2. November staunend feststellen, was ihr künstlerisches Genre hergibt.

Alle fünf Wochen gibt es also zwischen April und November eine neue Ausstellung in der Kleinen Galerie, die immer sonntags von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt öffnet. Über Spenden im Sparschwein neben dem Gästebuch freuen sich die Galeriefreunde. Sie dienen ausschließlich dem Erhalt der Kleinen Galerie.