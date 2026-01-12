weather schneeregen
Wie sieht die Zukunft von Haldensleben aus? Eine KI wagt den Blick nach vorn – mit drei spannenden Szenarien zwischen Optimismus und Depression. Wie wahrscheinlich ist es, dass Haldensleben „grüne Wohn- und Kulturstadt“, „stabile Mittelstadt“ oder „schrumpfender Durchgangsort“ wird?

Von Vivian Hömke 12.01.2026, 18:00
Die Volksstimme hat den KI-Chatbot ChatGPT gefragt, wie sich Haldensleben in Zukunft entwickelt.
Symbolfoto: dpa

Haldensleben - Was vor einigen Jahren noch wie Zukunftsmusik klang, hat längst Einzug in den Alltag gehalten: Künstliche Intelligenz (KI). Und sie steckt überall: ob in Sprachassistenten, Staubsaugerrobotern oder Chatbots. ChatGPT ist so ein Chatbot. Er lernt und beantwortet jede Frage. Doch wie zuverlässig ist die KI inzwischen geworden? Und was sagt sie über die Zukunft von Haldensleben voraus?