In der Börde ist ein älterer Mann im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf 13.

Haldensleben (ds) l Im Landkreis Börde ist ein älterer Mann nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt der Landkreis in seinen aktuellen Corona-Nachrichten am Montag (8. Juni) mit. Zu den weiteren Umständen wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht. Der Verstorbene ist in der Region bereits der 13 Corona-Tote. Landesweit hat der Landkreis die meisten Verstorbenen in Verbindung mit einer SARS-CoV2-Infektion zu beklagen.

Insgesamt gab es bislang 163 laborbestätigte Infektionen in der Börde. 143 Personen sind bereits wieder genesen und haben die Quarantäne verlassen. Aktuell infiziert sind noch sieben Menschen aus der Region.