Die Kirchen im Landkreis Börde offenbaren bei näherer Betrachtung nicht nur einen interessanten Blick in die Vergangenheit.

Landkreis Börde l „Die Vergangenheit muss reden, und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden“, schrieb Erich Kästner. In diesem Sinne kommen wir heute mit weiteren Kirchen „ins Gespräch“. Die Kirchen im Landkreis Börde offenbaren bei näherer Betrachtung nicht nur einen interessanten Blick in die Vergangenheit. Glaube und Kultur sind beieinander. Architektur, Baumaterial und Innenausstattung sowie ihre Geschichte sind sehr unterschiedlich und versetzen den Besucher oft in Erstaunen. Ganz gleich, ob er kirchlich oder weltlich ausgerichtet die Gotteshäuser in Augenschein nimmt. Die Auswahl fällt nicht leicht, denn wie der Langenweddinger Pfarrer Raimund Müller-Busse weiß, „haben wir hier die größte Dichte an Kirchen in der Republik“.

St. Trinitatis-Kirche in Altenhausen

Rein äußerlich kann der geschichtsinteressierte Besucher von Altenhausen nicht erkennen, wie eng Schloss und Kirche einst verbunden waren. Die Brücke über einen tiefen Graben, die früher beide verband und nach dem Gottesdienst hinter den Schlossbewohnern eingezogen werden konnte, ist schon lange beseitigt worden. In der Trinitatis-Kirche aber ist viel zu erfahren über das Verhältnis derer von der Schulenburg zum Gotteshaus. Am besten ist es, wenn man dabei Dietrich Rusche zuhören kann, der sich mit der Historie bestens auskennt. Er hat unter Nutzung verschiedener Quellen in die Vergangenheit geblickt und aufgeschrieben, was er dort entdeckte.

Nachdem Ende des 15. Jahrhunderts das Schloss Altenhausen in den Besitz derer von der Schulenburg übergegangen war, dauerte es allerdings noch rund 100 Jahre, bevor hier auch eine Kirche entstand. Matthias II. von der Schulenburg war der Initiator. Er hatte im Sinne der Reformation 1524 einen evangelischen Prediger hierher geholt, um die evangelische Lehre zu verkünden.

Bilder Das Tonnengewölbe in der Kirche Altenhausen entstand 1594. Foto: Hartmut Beyer



Daniel von der Schulenburg als Kunstwerk auf einer Grabplatte. Foto: Hartmut Beyer



Die Geschichte von St. Trinitatis in Altenhausen ist eng mit derer von der Schulenburg verbunden. Foto: Hartmut Beyer



Die Marienborner Orgel ist sehenswert, aber nicht bespielbar. Foto: Hartmut Beyer



Dem Besucher von Trinitatis fällt beim Blick gen Himmel sogleich die außergewöhnliche Decke auf. „Sie ist ein wertvolles Tonnengewölbe von 1594, das in den 1990er Jahren aufwendig restauriert wurde“, erklärt der Chronist. Weiter fallen verschiedene Grabplatten aus weißem Sandstein auf, die sehr gut erhalten sind und in ihrer Präzision erstaunen. An einer Wand im ehemaligen Herrschaftsstand zum Beispiel steht Daniel I. Im unteren Bereich durch Witterungseinflüsse beschädigt, aber ansonsten kann man dem 1594 verstorbenen von der Schulenburg sehr gut ins Gesicht schauen und seine Ausstattung bewundern.

Während der Gottesdienste wollten sich die Patrone und ihre Familien nicht so gerne ins Gesicht schauen lassen, deshalb gab es für sie einen Herrschaftsstand mit Kamin seitlich im Kirchenschiff – heute die Winterkirche der Gemeinde. Darüber, direkt unter der Decke, eine enge Galerie für die Bediensteten und darunter eine Gruft, deren Mauer auch schon von Grabräubern durchbrochen worden ist.

St. Trinitatis in Altenhausen hat schon viel gelitten. Vor allem im Dreißigjährigen Krieg.

Chronist Rusche, der sich auch für ihren Erhalt und ihre Pflege kümmert, berichtet zufrieden über Maßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln in den vergangenen Jahren realisiert werden konnten. Da ist zum Beispiel die Orgel mit einem augenfälligen Prospekt. „50 Jahre hatte die Orgel geschwiegen“, berichtet Dietrich Rusche, „am 8. Mai 2016 konnte sie wieder eingeweiht werden.

Die Gesamtkosten betrugen 68 000 Euro. Viele Altenhäuser und solche, die sich mit der wunderschönen Kirche verbunden fühlen, hatten dafür gespendet.“

Doch eine neue „Baustelle“ erfordert jetzt weitere Aktivitäten. „Im Juni 2020 war der Taufbaldachin abgestürzt. Er hing an einer meterlangen Befestigung an einer Kette von der Decke“, berichtet Dietrich Rusche. Da solle er auch künftig wieder schweben. Doch zunächst müsse die Finanzierung gesichert sein.

Wenn sich die Corona-Lage entspannt hat, will Rusche wieder Besuchern die interessante Geschichte des Gotteshauses erzählen. Anmeldungen unter Telefon 03 90 52/65 15.

St. Marien-Kirche in Marienborn

Dass Marienborn heute Marienborn heißt und auch eine Stiftskirche hat, ist einer immer noch sprudelnden Quelle zu verdanken. Die heilige Quelle mit dem heilenden Wasser ließ im 13. Jahrhundert Geistliche, Grafen und sogar 1208 den ungarischen König hierher kommen. So kam es, dass Marienborn – vorher hieß es Mordthal – zu einem gefragten Wallfahrtsort wurde und eine Marien-Kapelle erhielt.

Über die Entstehung der Stiftskirche berichtet der Förderverein Wallfahrtsort Marienborn, der auch zwei Altäre beschreibt, die besonders sehenswert sind:

„Der Geist des 13. Jahrhunderts förderte nun die Stiftung einer Kirche unweit des Borns. Der päpstliche Nuntius Kardinal Hugo ermunterte im Jahre 1253 alle Gläubigen zu Spenden und Erzbischof Gerhard von Mainz förderte den Bau durch Ablassbriefe. Das angegebene Weihdatum der Kirche von 1257 lässt sich urkundlich nicht belegen. Der Erzbischof Rudolf von Magdeburg und Papst Alexander der III. erteilten der Kirche besondere Ablassrechte. Im Inneren der Kirche befinden sich zwei aus Lindenholz geschnitzte Flügelaltäre. Im großen Flügelaltar ist in der Mitte Maria mit dem Kind und Zepter in der Strahlenglorie auf dem Mond, umgeben von vier Engeln, dargestellt. Zu Seiten der Maria Petrus und Katharina, Barbara und Paulus. In den Flügeln je vier Heilige, die durch Attribute und Unterschriften kenntlich gemacht sind. Als Predella ein Holzrelief. Es zeigt die Anbetung der drei Könige.

Der kleine Flügelaltar zeigt in der Mitte die Mutter Gottes mit dem Kind und einem Zepter auf dem Vollmond. In den Flügeln in zwei Reihen je drei Heilige. Die Kanzel ist holzgeschnitzt und steht auf einer gedrehten Säule. Auf den Brüstungsseiten sind in ganzer Figur stehend Christus, Moses und Petrus gemalt, und sitzend die vier Evangelisten.“ Die Altäre zählten zu einer 1a-Oberklasse im Land Sachsen-Anhalt, meint Pfarrer Peter Mücksch.

Auf der Empore gegenüber der geschnitzten Kunstwerke eine Orgel, die ebenfalls sehens- aber leider nicht hörenswert ist. „Sie ist total kaputt“, sagt der Pfarrer, der beim Umbau eines alten Harmoniums zu einer elektrischen Sakralorgel als Ersatz mit Hand anlegte.

St. Bartholomäus-Kirche in Hötensleben

Hötensleben hatte seit dem Mittelalter eine Kirche. Genaue Daten sind nicht bekannt, sie soll aber im 12. Jahrhundert entstanden sein. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war sie nur noch eine Ruine, von der wenige Teile beim Wiederaufbau erhalten werden konnten. Unter der Schirmherrschaft des Landgrafen von Hessen-Homburg entstand St. Bartholomäus im 17. Jahrhundert neu. Allerdings dauerte es fast zwei Jahrzehnte. Betrachtet man das im Barockstil gestaltete Innere mit dem Altar im Mittelpunkt, so wird der Zeitaufwand verständlich. Bis heute lohnt es sich, die über 300 Jahre alte barocke Ausschmückung von St. Bartholomäus näher zu betrachten. Mit Kunst und handwerklichem Können ist die Altarwand aufwendig gestaltet worden. „Dargestellt ist auf ihr der Weg eines Christen von der Taufe, Abendmahl, Tod und Auferstehung“, sagt Pfarrer Peter Mücksch.

Gegenüber dem Altar erklingt hinter einem Orgelprospekt von 1779 eine Orgel von 1929.

Vor der Corona-Pandemie lud Pfarrer Peter Mücksch nicht nur zu Gottesdiensten ein, auch viel gefragte Konzerte fanden hier statt.

Weitere Informationen und Hinweise zu Führungen erhalten sie im evangelischen Pfarramt, Ackerwinkel 1, Telefon 039405/ 358.

