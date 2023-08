Lea Waber ist die neue Patientenfürsprecherin im Landkreis Börde. Die 25-jährige absolviert diese Arbeit ehrenamtlich. Doch was sind ihre Aufgaben?

Haldensleben - Lea Waber hilft ab sofort Menschen mit psychischen Erkrankungen, die Behandlung zu bekommen, die sie brauchen. Sie arbeitet ehrenamtlich als Patientenfürsprecherin für den Landkreis Börde.

Eine „Anwältin für Patienten“

Aufgabe der Patientenfürsprecherin sei es, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen, fasst Rüdiger Mages, Leiter des Dezernats Gesundheit und Verbraucherschutz im Landkreis Börde, zusammen. Im Hinblick auf das psychiatrische Fachklinikum Ameos sei es passend, als Landkreis eine eigene Patientenfürsprecherin zu haben. Alle zwei Wochen – jeweils mittwochs – wird sie während einer festen Sprechstunde im Landratsamt in Haldensleben erreichbar sein.

Lea Waber vermittele den Patienten für deren Anliegen die richtigen Ansprechpartner, erklärt Rüdiger Mages. Außerdem soll sie Patienten zu Arztterminen, die ihnen schwerfallen, begleiten und sie bei Unsicherheiten oder Problemen beraten. Eine „Anwältin für Patienten, auf eine ruhige Art und Weise“, sagt er.

Arbeit im Bürgerbüro und nebenbei Studium

Lea Waber arbeite seit 2019 im Bürgerbüro der Stadt Haldensleben und studiere seit 2022 nebenbei Soziale Arbeit, erzählt die 25-Jährige von ihrem bisherigen Werdegang. Dass die Haldensleberin bei der Landkreis-Stelle ihre Erfahrungen aus der Verwaltung mit ihrem Studium vereinen kann, mache sie zur „besten Kandidatin“ für die Stelle als Patientenfürsprecherin, führt Rüdiger Mages aus.

Das Thema interessiere die 25-Jährigen auch privat – durch persönliche Schicksale in ihrem privaten Umfeld sei sie schon mit dem Ablauf einer psychiatrischen Behandlung in Kontakt gekommen. Deswegen ist sie „sehr daran interessiert, in dem Bereich zu arbeiten“, sagt sie.