Landkreis Börde: Polizei erfasst weniger Straftaten und erhöht Aufklärungsquote

Die Zahl der Einbrüche in Einfamilienhäuser ist im Landkreis Börde im vergangenen Jahr um 47 Prozent zurückgegangen.

Haldensleben - Wenn es im Landkreis Börde um Straftaten geht, so wird hier vor allem gestohlen und betrogen. So zumindest weist es die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr aus. Diebstähle und Betrug führen die Straftatenliste für den Landkreis an.