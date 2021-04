Landkreis Börde verzeichnet zwei weitere Todesopfer durch das Coronavirus

Haldensleben (tj)

Zwei weitere Menschen aus dem Landkreis Börde sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt am 15. April 2021 mit. Damit ist die Zahl der Todesopfer im Landkreis auf 124 angestiegen. Darüber hinaus wurden 48 Neuinfektionen innerhalb eines Tages festgestellt. Das wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz in der Börde aus, die deutlich gestiegen ist. Am Donnerstag lag sie 163,23.

Für Sachsen-Anhalt liegt die Inzidenz bei 210,9. Die höchsten Wert gibt es im Burgenlandkreis (407,61) und im Saalekreis (297,58). Die niedrigsten Inzidenzen gibt es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (122,41) und in Magdeburg (125,02).

Aber es gibt auch Positives zu vermelden. Die Zahl der Impfungen nimmt rapide zu. So konnten am Mittwoch allein in der Börde 1650 Frauen und Männer geimpft werden. Landesweit liegt die Impfquote jetzt bei 18,7 Prozent.