Läufer lassen sich in Rätzlingen nicht von Pandemie ausbremsen und stellen Rekorde auf

Rätzlingen - Die Spannung steigt. Einen internen Wettbewerb hat es bei den Läufern der „Running Crew“ gegeben. Die Wettkampfbedingungen sind einfach: Jeder Kilometer wird wöchentlich gezählt und auf einer Liste dokumentiert. „Dabei sind wir alle Gewinner, denn jeder läuft, wie es seine Zeit und seine Kondition zulässt. Wichtig ist der Spaß an der Bewegung und dass wir uns gegenseitig motivieren“, betont Hendrik Scharf vom Sportverein Etingen/Rätzlingen.

Um sein Hobby mit anderen heimischen Freizeitsportlern zu teilen, kam der 42-jährige Familienvater 2019 auf die Idee, diese Laufgruppe zu bilden. „Ich bin allein immer so viele Kilometer gelaufen. Da dachte ich, dass ich vielleicht noch ein paar Leute überreden kann, mitzulaufen“, denkt Scharf zurück.

Das hat funktioniert. Frauen und Männer kommen regelmäßig zum Training auf die Laufbahn des Sportplatzes in Rätzlingen. Angeboten werden ein Lauf-Abc, Koordinationsübungen, Intervalltraining, Dauerläufe und vieles mehr. „Wir laufen anfangs meist langsam, damit wir uns auch unterhalten können und damit jeder mithalten kann“, sagt Scharf und zeigt auf die Strickleiter im Gras, auf der Lauftechniken geübt werden.

13 372 Kilometer in einem Jahr gelaufen

14 Läufer stellten sich dem Wettstreit 2021. Wegen der Schließung der Sportstätten in der Zeit der strengen Corona-Vorschriften trainierten die Läufer oft für sich allein, in kleinen Gruppen mit Abstand oder mit der Familie. Viele der Wettkämpfe, an denen die Läufer teilnehmen wollten, waren wegen der Pandemie ausgefallen. Jetzt ist aber ein gemeinsames Training wieder möglich. Im Flutlicht steht bereits das Siegerpodest. Die Frauen und Männer warten gespannt auf das Ergebnis des Wettbewerbes. „2021 haben wir insgesamt 13 372 Kilometer geschafft. Das ist eine sehr gute Leistung. Wir haben uns gesteigert“, verkündet Scharf im Jubelton. Janina Schlee aus Etingen bewältigte eine Strecke von 651 Kilometer. „In der Gemeinschaft macht das Laufen viel mehr Spaß. Wir sind dann auch bei verregnetem kalten Wetter in Bewegung und liegen nicht faul auf der Couch“, sagt die zweifache Mutter und ergänzte, dass sie in der Corona-Zeit auch mal zu zweit unterwegs waren und sich gegenseitig zu Höchstleistungen motiviert hatten.

Madlen Blume lief 1 271 Kilometer, während ihr Mann Stefan 1 306 zurücklegte. Blumes aus Rätzlingen gestehen, dass sie nicht immer so sportlich waren. „Wir haben zwei Kinder. Da waren so ein paar Schwangerschaftskilos zu viel, sowohl bei meinem Mann, aber vor allem bei mir“, sagt die junge Mutter schmunzelnd. Vor zwei Jahren nahmen sich Blumes zum Jahreswechsel vor, für ihre Kinder fitter zu werden und ihre Ernährung umzustellen. „Noch sportlicher sind wir durch unsere Hunde, dem polnischen Windhund Zefir und dem kleinen Atilar, geworden, die viel Bewegung brauchen“, erzählt Madlen Blume. Inzwischen läuft das Paar mit den Vierbeinern den Halbmarathon auf Geschwindigkeit.

Melanie Heine ist eine Neueinsteigerin. Die Etingerin ist erst seit März 2021 in der Gruppe dabei und schaffte 673 Kilometer. Der Rätzlinger Lars Siegling gehört von Anfang an zur Gruppe und betont, dass es viel mehr Spaß macht, im Team zu laufen. Er schaffte eine Strecke von 294 Kilometer.

Schnelligkeit und Kondition spielen auch eine Rolle

Eine Rangliste gibt es nicht, denn es gehe nicht in erster Linie darum, immer mehr zu laufen, sondern auch die Kondition und die Schnelligkeit spiele eine Rolle. „Im Vergleich zu anderen, die zuhause gar nichts machen, sind auch wenige Kilometer ein Zugewinn“, weiß Scharf, der 2 495 Kilometer im vergangenen Jahr gelaufen war. Wer auch mit dem Training beginnen möchte, kann sich melden. Treff ist jeden Mittwoch ab 18 Uhr auf dem Sportplatz.

Hendrik Scharf aus Etingen absolvierte 2021 zum zweiten Mal den Berlin-Marathon. Das Durchlaufen des Brandenburger Tores war für ihn eine Art Sternenflug. Foto/Selfie: Hendrik Scharf