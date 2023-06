Nach tödlichem Unfall Lebensgefahr in einer Kurve: Steht in Haldensleben der Naturschutz über Menschenleben?

Einen schweren Unfall hat es am Freitag auf der L 42 zwischen Haldensleben und Süplingen gegeben. Dabei starb ein Mann. Die Tragödie ereignete sich genau an der Ausfahrt des Kleingartenvereins „Wolfshausen“, dessen Mitglieder schon lange auf die Lebensgefahr in der Kurve hinweisen.