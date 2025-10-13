Seit dreißig Jahren hilft die Lebenshilfe Ostfalen in der Börde Kleinkindern mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen. Eines der ersten von ihnen war Alexander Röhr.

Alexander Röhr war eines der ersten Kinder bei der Frühförderung der Lebenshilfe. Annette Müller-Lischka arbeitet seit 1997 bei der Frühförderung.

Haldensleben - Die Frühförderung der Lebenshilfe Ostfalen hilft und begleitet seit drei Jahrzehnten Familien von Kindern in der Börde, die in ihrer Entwicklung besondere Unterstützung brauchen. Es seien 30 Jahre voller Engagement, Einsatz und Erfolge, sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder bei der Feier zum Jubiläum in der Haldensleber Kulturfabrik.