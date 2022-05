Lehrer in der Börde fordern mehr Lohn und bessere Unterrichtsversorgung

Fünf Prozent mehr Lohn für Lehrkräfte fordert die Lehrergewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt. Im Landkreis Börde wird außerdem die katastrophale Unterrichtsversorgung angemahnt.

Lehrkräfte aller Haldensleber Schulen haben an einer Kundgebung der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Haldensleben teilgenommen.

Haldensleben - Zu einer Kundgebung hatte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag aufgerufen. Auf dem Haldensleber Postplatz trafen sich rund 100 Lehrerinnen und Lehrer, um den Forderungen der GEW in Sachsen-Anhalt Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft möchte sich in einer neuen Tarifrunde ab November um fünf Prozent beziehungsweise mindestens 150 Euro mehr Lohn für Lehrkräfte bemühen.