Börde bietet schlechteste Unterrichtsversorgung in Sachsen-Anhalt

Im vergangenen Schuljahr blieben in Sachsen-Anhalts Schulen und auch in der Börde wegen Unterrichtsausfalls und fehlenden Lehrern viele Stühle leer.

Haldensleben - Dass Lehrer fehlen, ist kein Geheimnis. Im Dezember wurde zudem bekannt, dass sich die Unterrichtsversorgung in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Jahr 2021 weiter verschlechtert hat. Betroffen ist davon allen voran der Landkreis Börde. Dieser hat nach den Ergebnissen einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion im Landtag an das Bildungsministerium dabei am schlechtesten abgeschnitten.