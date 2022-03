Lernen mit Behinderung: Ein Blick in die Nathusius-Förderschule Haldensleben

Seit 1993 wird jährlich am 3. Dezember der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. Dieser besondere Tag soll das Bewusstsein für Menschen mit Behinderung stärken. Sven-Holger Teßmann beschäftigt sich seit bald 30 Jahren mit Kindern und jungen Erwachsenen, die eine Behinderung haben - er ist Schulleiter der Johanne-Nathusius-Förderschule in Haldensleben.

Am 3. Dezember wird der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung begangen. Ein Blick in die Nathusius-Förderschule in Haldensleben.

Haldensleben - Es wirkt im ersten Augenblick ein wenig überraschend: Auf die Frage, welche Rolle der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung für Förderschulleiter Sven-Holger Teßmann spiele, antwortet er: „Gar keine so große”. Man dürfe ihn nicht falsch verstehen, denn: „Menschen, die eine Behinderung haben, leben 365 Tage im Jahr damit. Es ist sinnvoller diese Menschen jeden Tag mit allen anderen Menschen gleichzusetzen“. Stichwort: Inklusion, also das Konzept, in der in einer Gesellschaft jeder Mensch akzeptiert wird, gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann - unabhängig von zum Beispiel Behinderungen. In Deutschland fällt die Bilanz immer noch gemischt aus.