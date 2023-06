Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Die Kreisvolkshochschule Börde hat ihr neues Programm herausgegeben. Es beinhaltet alle Kurse, die von August bis Dezember 2023 angeboten werden. „Wir haben einige neue Kurse dabei“, sagt Sylvia Wolf, Leiterin der Kreisvolkshochschule. Dazu gehört beispielsweise „Mit dem Smartphone auf Fototour“. Neu sind auch einige handwerkliche Kurse: Spinnen in Wolmirstedt, freies Weben in Wanzleben oder Nassfilzen in Ummendorf beispielsweise. In letzterem Ort wird auch ein Kurs zum Pizzabacken im Lehmofen stattfinden. Zudem konnte ein neuer Dozent gewonnen werden: „Er ist Bühnenbildner und wird in Wedringen Form- und Figurenbau anbieten“, blickt Sylvia Wolf voraus. Nach einer Pause wird es außerdem wieder einen Kurs für Progressive Muskelentspannung geben.