Letztes Türchen im Kalender ist die Kirchenpforte in Neuenhofe

Am 24. Dezember öffnet sich an fast allen Adventskalendern das letzte Türchen. Viele Menschen nutzen diese Tradition, um die Wartezeit auf die Bescherung etwas zu verkürzen. In Neuenhofe ist sogar ein enorm großer Adventskalender organisiert worden. Jeden Tag öffnete sich ein anderes Türchen.

Neuenhofe - Spaß hatten in Neuenhofe nicht nur die Kinder: Seit dem 1. Dezember haben sich in der Ortschaft in der Westheide pünktlich gegen 17 Uhr die Türen von privaten Grundstücken, Höfen und Gärten, aber auch von Einrichtungen und Firmen geöffnet. Im Vorfeld sind vom Kreativclub in Neuenhofe 23 Nummern vergeben worden. Bei einem abendlichen Spaziergang durch Neuenhofe galt es, das für den Tag passende Türchen zu finden und sich überraschen zu lassen.