Bauingenieur macht Musik Mit Video: Warum ein Liedermacher aus der Börde ein Musikvideo für Italiener gedreht hat

Burkhard Peine, der im Haldensleber Ortsteil Wedringen lebt, ist eigentlich Bauingenieur. Sein Name ist in der Region aber noch anderweitig bekannt. In seiner Freizeit beschäftigt er sich nämlich mit Musik, schreibt Songs, vor allem über Liebe und Sehnsucht.