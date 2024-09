Verkehrschaos in Haldensleben: Ein Lkw blockierte am frühen Morgen den Kreisel an der Bornschen Straße. Die Folge: lange Wartezeiten und Frust bei Pendlern.

Haldensleben - Für Kilometer lange Warteschlangen in allen Richtungen sorgte in Haldensleben ein Lkw, der am frühen Mittwochmorgen mitten auf dem Kreisel Bornsche Straße stehen blieb und so die Fahrbahn blockierte.