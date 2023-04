In ein paar Tagen beginnen die Bauarbeiten für das neue Rolandhaus in Haldensleben. Um Platz für die großen Baufahrzeuge zu schaffen, ist die Magdeburger Straße nun halbseitig gesperrt.

Haldensleben - Die Bauarbeiten für das neue Rolandhaus in Haldensleben beginnen in wenigen Tagen. Um Platz für die Baufahrzeuge zu schaffen, ist die Magdeburger Straße in Höhe des Grundstücks des neuen Rolandhauses seit Mittwoch, 26. April, halbseitig gesperrt. Voraussichtlich für zwölf Wochen führt nun eine Bauampel den Verkehr einseitig an der Baustelle vorbei. Auf der rückwärtigen Seite des Grundstücks soll als nächstes auch die Holzmarktstraße einseitig gesperrt werden.