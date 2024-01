In dem 450-Seelen-Dorf Uthmöden gibt es gleich vier aktive Landwirtschaftsbetriebe. Dass sie hinter den Bauern stehen demonstrierten die Einwohner am Dienstag mit einem Mahnfeuer.

Uthmöden. - In Uthmöden funktioniert die Dorfgemeinschaft, darauf ist man in dem Haldensleber Ortsteil stolz. Stehen Dorffeste oder ähnliches an, beteiligen sich stets viele: Der Heimatverein „Uthra“, die Ortsgruppe der Volkssolidarität, die Reiter, der Ortschaftsrat sind stets zur Stelle. „Und auch die Landwirte sind immer mit dabei, wenn es was gibt“, erzählt Ortschaftsrat Georg Kusian.