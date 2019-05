Der Maibaum führt in Hörsingen alljährlich zahlreiche Einwohner zusammen. Die Feuerwehr hatte die Birke frisch geschlagen.

Hörsingen l Viel besser hätten die äußeren Bedingen am Dienstagabend für das traditionelle Maibaumaufstellen am Hörsinger Dorfgemeinschaftshaus nicht sein können. Der Karnevalsverein hatte nicht nur seinen guten Draht „nach oben“ genutzt, sondern auch zu den Einwohnern und Gästen. Die 200 zuvor besorgten Bratwürste schmolzen zusehends dahin. Peter Roder und Wolfgang Fricke standen am Grill und bedienten die Gäste am Vorabend des 1. Mai mit einem abendlichen Imbisss. Anja Schulze, frisch gebackene Karnevalvereinspräsidentin, sorgte stets für Nachschub aus dem Kühlschrank, bevor der Vorrat am Grill zu Ende ging.

Am Ausschank hatten Peter und Sabine Schorlemmer alle Hände voll zu tun, um alle Getränkewünsche schnell zu erfüllen. Während die Musiker der Blaskapelle Hörsingen kräftig ihre Instrumente strapazierten, trudelten auch die Freiwillige Feuerwehr Hörsingen mit einer frisch geschlagenen Birke vorm Dorfgemeinschaftshaus ein. Der meterlange Baum mit dem frischen Grün in der Krone wurde in einer zügigen Gemeinschaftsarbeit auf den Platz getragen und in die eigens dafür vorgesehene Hülse gebracht. Unter dem Applaus der zahlreichen kleinen und großen Zuschaueer erfolgte traditionelle Ausrichten mit einer Flasche Klaren, ehe sich die Kameraden ihr Bier redlich verdient hatten.

Programm der Kita-Kinder

Die „Schölecke-Strolche“, also die Jüngsten aus der Kindertagesstätte (Kita), formierten sich unterdessen zu ihrem Programm. Bei den Einzelrezitationen waren die Mädchen und Jungen etwas schwer zu verstecken, doch bei den Liedern und den Tänzen, wo selbst die ganz Kleinen schon mitmachen wollten, erzählten die Kinder gut hörbar vom Frühling, von der Sonne und den kleinen Tieren, die sich von der Sonnen wecken lassen und herumschwirren. Auf der Gitarre begleitet wurden sie von der Kindertagesstättenleiterin Anette Kaczamarek.

Bilder Die Mädchen und Jungen aus der Kita „Schölecke-Strolche“ boten am Maibaum ein frisches frühlingshaftes Programm. Foto: Carina Bosse



Peter Roder und Wolfgang Fricke kümmerten sich um den Grill. Foto: Carina Bosse



Zum Dank für ihre Mühen reichte Jennifer Krüger vom Karnevalverein den Kindern eine bunte Überraschungstüte voller Präsente. Es dauerte gar nicht lange, da waren die ersten Seifenblasen schon in die Luft geblasen und die ersten Flummy-Bälle hüpften über die Wiese, während die Erwachsenen plaudern konnten.