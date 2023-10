In ein paar Tagen stehen in Sachsen-Anhalt die Herbstferien vor der Tür. Vom 16. bis 30. Oktober haben die Schüler hierzulande unterrichtsfrei. Um ihnen die Ferien etwas zu versüßen, bieten mehrere Einrichtungen in Haldensleben ein Programm an.

Malkurs, Gruselgeschichten und Fotografie: Das gibt es in den Herbstferien in Haldensleben zu erleben

Gruselgeschichten gibt es passend zu Halloween in der Jugendbegegnungsstätte "Kids & Co." in Haldensleben zu hören.

Haldensleben - In der Kulturfabrik findet am Montag und Dienstag, 16. und 17. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr ein Mal- und Zeichenkurs statt. Unter Anleitung der Künstlerin Barbara Hoeft geht es um die Frage „Wie sieht es unter Wasser aus?“. Zunächst sollen die im Aquarium der Kulturfabrik lebenden Tiere und Pflanzen beobachtet und gezeichnet werden. „Danach malen wir ein großes Bild mit Gouachefarben auf einer Malpappe – fast so groß wie das Aquarium“, erklärt Barbara Hoeft. Das Angebot richtet sich an Schüler zwischen sieben und zehn Jahren. Die Nachwuchskünstler sollten möglichst alte Kleidung anziehen. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 03904/40159.

Ein Fotokurs für Kinder mit dem ehemaligen Foto-Journalisten Jens Wolf ist für Mittwoch, 18. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr geplant. Der Kurs soll den Teilnehmern zeigen, wie ein Fotograf vor dem Abdrücken ein Bild „aufräumt“, damit hinterher nicht zu viel oder zu wenig zu sehen ist. „In spielerischer Art und Weise möchten wir Kinder ab dem siebten Lebensjahr für die kreative Gestaltung von Fotos begeistern“, informiert die Kulturfabrik. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt, Voranmeldung unter 03904/40159.

Der Schatz von Haldensleben wird gesucht

Um den Schatz von Haldensleben aufzuspüren, ist am Donnerstag, 19. Oktober, eine knifflige Schnitzeljagd zu lösen. Von 10 bis 12 Uhr muss ein Hinweis nach dem anderen entschlüsselt werden. Aber Vorsicht: Einmal falsch abgebogen, wird man wieder weit zurück an den Anfang geworfen. Die Kulturfabrik weist darauf hin, dass die Kinder für dieses Angebot schon lesen und rechnen können sollten. Die Teilnahme kostet jeweils zwei Euro, Anmeldung ebenfalls unter Telefon 03904/40159.

Auch die Jugendbegegnungsstätte „Kids & Co.“ sorgt in den Herbstferien für Unterhaltung. So können Schüler am 17. und 24. Oktober beispielsweise ihren eigenen Flugdrachen basteln. Im Anschluss können sie sie alle gemeinsam in den Himmel steigen lassen.

An den Donnerstagen 19. und 26. Oktober öffnet der Rommé-Club bei „Kids & Co.“.

Eine Gruselstunde mit schaurigen Geschichten und einer anschließenden Schatzsuche ist zudem für Montag, 30. Oktober, geplant. Montags und freitags kommen außerdem auch Halloween-Spiele auf den Tisch.

Geöffnet ist die Jugendbegegnungsstätte im Waldring 113f jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Fragen hat, erreicht die Mitarbeiter des Jugendclubs unter der Telefonnummer 03904/64538.