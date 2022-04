Materialengpässe und steigende Preise belasten Betriebe und Heimwerker in Haldensleben

Baustoffe wie Holz, Stahl und Kunststoffe sind rar geworden. Die Preise steigen, Lieferzeiten verzögern sich. Das setzt auch Handwerksbetriebe in Haldensleben unter Druck. In Baumärkten sind leere Regale keine Seltenheit.

Haldensleben - Manchmal reicht ein Blick ins Baumarktregal, um zu sehen, was in der Weltwirtschaft los ist: „Wenn man zur Zeit durch den Baumarkt geht, gibt es fast in jeder Abteilung etwas, das gerade nicht da ist“, sagt Nadine Hillmann. Die stellvertretende Marktleiterin bei Hagebau in Haldensleben weist auf ein Problem hin, mit dem verschiedene Industriezweige in Deutschland gegenwärtig zu kämpfen haben: Die Rohstoffe sind knapp geworden.