Der Bau des neuen Wohnparks der Eleos GmbH in Haldensleben mit mehr als 100 Apartments, Co-Working und öffentlichem Restaurant schreitet mit großen Schritten voran: Die Volksstimme blickt in eine fertige Musterwohnung.

Mega-Wohnpark in Haldensleben: Über 100 neue Wohnungen bald bezugsfertig

Der Bau des neuen Wohnparks neben dem Eleos-Pflegeheim in Haldensleben ist weit fortgeschritten.

Haldensleben - Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist der neue Wohnkomplex der Eleos GmbH auf dem Süplinger Berg in Haldensleben so gut wie fertig. Die neue Seniorenresidenz trägt den Beinamen „Heimathafen“. Ende 2025 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein und ab Januar die ersten Mieter dort einziehen. Drei fertig eingerichtete Musterwohnungen geben einen ersten Eindruck.