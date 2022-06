Mehr als 60 sanfte Riesen auf vier Pfoten können im Calvörder Grieps bewundert werden

Die Deutsche Dogge wird auch als sanfter Riese bezeichnet. Dass dem so ist, davon können sich Besucher bei einer Schau des Deutschen Doggen Clubs in Calvörde überzeugen.

Calvörde - Die Deutsche Dogge ist ein sanfter Riese, der viel Bewegung und eine konsequente Erziehung von Welpe an braucht. Doggen gibt es am Sonnabend, 18. September 2021, im Grieps in Calvörde zu sehen. Die Ortsgruppe Magdeburg des Deutschen Doggen Clubs 1888 veranstaltet dort eine Ausstellung für Deutsche Doggen. Zum zweiten Mal ist eine solche Spezialschau im Calvörder Grieps zu sehen.