Mitarbeiter der Meitzendorfer Firma "Haltern und Kaufmann" bauen ein neues Spielgerät für die Alstein-Grundschule in Haldensleben auf.

Haldensleben - Ein neues Spielgerät wird auf dem Gelände der Haldensleber Gebrüder-Alstein-Grundschule aufgebaut. Es besteht aus zwei Klettertürmen, die durch eine Röhre miteinander verbunden sind. Mitarbeiter der Meitzendorfer Firma „Haltern und Kaufmann“ haben für die Naturholzbalken ein Fundament gegossen.

Nach den Winterferien kann das Klettergerüst mit Rutsche von den Mädchen und Jungen in Beschlag genommen werden. Im Zuge des Aufbaus wurden außerdem Modernisierungsmaßnahmen und Reparaturleistungen an den vorhandenen Spielgeräten vorgenommen. „Der Fallschutz wurde erneuert, das Trampolin hat einen neuen Einsatz bekommen und das Doppelreck wurde an einer anderen Stelle positioniert“, teilt die Stadt Haldensleben als Grundstückseigentümer mit.

Außerdem seien Pflanzarbeiten auf dem Gelände der Grundschule durchgeführt worden.