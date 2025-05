Mick leidet an Trisomie 18 - und seine Familie braucht dringend Hilfe

Behnsdorf - Mick ist noch keine fünf Jahre alt, hat aber in seinem Leben schon sehr viel mitgemacht. Der Junge wurde 2020 per Kaiserschnitt in der 33. Schwangerschaftswoche geboren, gerade mal 1.950 Gramm leicht und 45 Zentimeter groß – und mit partieller Trisomie 18, dem sogenannten Edwards-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen Gendefekt, bei dem ein Teil des Chromosoms 18 dreifach vorhanden ist.