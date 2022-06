Millionen-Ausgaben für Feuerwehren in Haldensleben geplant

Die Feuerwehren in Haldensleben wurden im Rahmen einer Risikoanalyse bewertet. Einige brauchen An- oder Umbauten, andernorts ist ein Neubau denkbar. Was genau plant die Stadt? Und was soll das alles kosten?

Haldensleben - In der vergangenen Stadtratssitzung – der letzten von der stellvertretenden Bürgermeisterin Sabine Wendler (parteilos) – kam die Sprache am Ende auf geplante Ausgaben für die Feuerwehren in Haldensleben. Dabei fielen Worte wie Neubau, Anbau, Hundisburg, Süplingen. Bei den meisten Stadträten taten sich dabei Fragezeichen in den Gesichtern auf. Die große Frage: Warum? Und welche Feuerwehren sind von potenziellen Um-, An- und Neubauten betroffen?