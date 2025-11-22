Der Trend geht zur Urne – immer weniger Menschen bestehen auf eine Erdbestattung im Sarg. Dass die Börde-Städte dennoch die Friedhöfe bewirtschaften müssen, bedeutet dann für die Stadtkasse ein Minusgeschäft.

Minusgeschäft mit dem Tod: Friedhöfe lohnen sich nicht für Börde-Städte

Das Laub wird weggepustet: Auf dem Haldensleber Friedhof werden die Grünflächen sauber gehalten.

Haldensleben/Oschersleben/Wolmirstedt/Wanzleben. - Dass das Friedhofswesen sich in den letzten Jahren gewandelt hat, ist kein Geheimnis. Häufig sind Friedhöfe defizitär für die Städte, die sich um die Pflege kümmern. Insgesamt pflegen die vier Börde-Städte Haldensleben, Wanzleben, Oschersleben und Wolmirstedt 41 Friedhöfe zusammen.