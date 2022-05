Mit dem Laserschwert in die Haldensleber Bibliothek

In der Haldensleber Bibliothek wird sich am 23. Oktober alles um Star Wars drehen. Zum ersten Aktionstag dieser Art haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen.

In der Haldensleber Bibliothek wird es einen "Star Wars Reads Day" geben, die Zwölfklässler des Förster-Gymnasiums Luisa Reichardt (v.l.), Charlotte Beger, Ngoc-Anh Ha, Phuong Thao Nguyen und Julian Cura helfen bei den Vorbereitungen.

Haldensleben - Einen galaktischen „Star Wars Reads Day“ können Besucher der Kulturfabrik am Sonnabend, 23. Oktober, von 10 bis 13 Uhr erleben. „Es ist endlich soweit: Nach eineinhalb Jahren und nach der coronabedingten Wartezeit findet der Star Wars Reads Day jetzt auch in Haldensleben statt. Alle Familien und Star-Wars-Fans zum Zuhören, Zuschauen und Mitmachen sind eingeladen“, erklärt Angelika Ermel, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek. An unterschiedlichen Stationen warten kleine Aufgaben und Aktionen rund um den Kampf zwischen Gut und Böse im Weltall auf die Besucher.