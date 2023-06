Das Haldensleber Rolli-Bad wurde ein Jahr lang saniert. Am 1. Juli soll es wieder eröffnet werden. Das Schwimmbad ist dann absolut modern ausgestattet. Der Betreiber, die Haldensleber Stadtwerke, haben nun die Eintrittspreise angehoben. Was auf die Badegäste zukommt und wie das Bad nun aussieht.

Schwimmmeister Thomas Ritzmann und Bärbel Lehmann, Bereichtsleiterin Rolli-Bad der Stadtwerke, an dem neuen Empfangstresen.

Haldensleben - Wasser gibt es schon in den Becken des Haldensleber Rolli-Bades. So ganz kann dort der Badebetrieb aber noch nicht wieder starten. Denn überall tummeln sich die Handwerker. Sie bewerkstelligen die letzten Arbeiten vor der Wiedereröffnung

des Schwimmbades, das mehr als ein Jahr lang saniert wurde. Am 1. Juli soll es so weit sein: Dann wird das Rolli-Bad wieder in Betrieb genommen. Die Badegäste erwarten dann auch neue Eintrittspreise.