Die Haldensleber Initiative „Omas gegen Rechts“ gibt es erst seit drei Monaten, zeigt aber wie wichtig ihr Auftritt ist. Was ihr Ziel ist.

Mit Kaffee und Kuchen an die Wahlurne locken

Die "Omas gegen Rechts" bei ihren ersten öffentlichen Aufruf Wählen zu gehen. Sie stehen auf dem Parkplatz vor dem Rolli-Bad in Haldensleben.

Haldensleben. - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, gehen die „Omas gegen Rechts“ auf Haldenslebens Straßen, um die Bürger aufzurufen, demokratisch zu wählen. An ihrem Platz vor dem Rolli-Bad am Waldring 117 stehen sie mit ihrem Wahlermutigungsstand, wie sie es selbst nennen.