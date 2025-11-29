Neujahrskonzert im „Goldenen Löwen“ Mit Nena und Westernhagen ins neue Jahr: „Winkel 47“ reist mit einem besonderen Konzert in Calvörde durch die Musikwelt
Von leise bis laut, von Klassik bis Rock: Eine lokale Band verspricht Überraschungen, Gefühl und echte Live-Musik. Und vielleicht ist der Konzertbesuch sogar das perfekte Weihnachtsgeschenk. Was genau geplant ist, verrät der Blick hinter die Kulissen.
29.11.2025, 06:00
Calvörde - Wenn die Band „Winkel 47“ selbstbewusst fragt: „Bereit für ein musikalisches Abenteuer?“, ist sofort klar: Dieser Konzertabend wird außergewöhnlich.