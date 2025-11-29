weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Neujahrskonzert im „Goldenen Löwen“: Mit Nena und Westernhagen ins neue Jahr: „Winkel 47“ reist mit einem besonderen Konzert in Calvörde durch die Musikwelt

Neujahrskonzert im „Goldenen Löwen“ Mit Nena und Westernhagen ins neue Jahr: „Winkel 47“ reist mit einem besonderen Konzert in Calvörde durch die Musikwelt

Von leise bis laut, von Klassik bis Rock: Eine lokale Band verspricht Überraschungen, Gefühl und echte Live-Musik. Und vielleicht ist der Konzertbesuch sogar das perfekte Weihnachtsgeschenk. Was genau geplant ist, verrät der Blick hinter die Kulissen.

Von Anett Roisch 29.11.2025, 06:00
Zur Band „Winkel 47“ gehören Pianist Steffen Jacobs (v.l.) aus Bregenstedt und Schlagzeuger André Böttcher aus Bregenstedt, Sängerin und Gitarristin Ulrike Höfer und Gitarrist und Sänger Ulrich Ueckert aus Calvörde sowie Bassist Ottmar Schmicker aus Klüden.
Zur Band „Winkel 47“ gehören Pianist Steffen Jacobs (v.l.) aus Bregenstedt und Schlagzeuger André Böttcher aus Bregenstedt, Sängerin und Gitarristin Ulrike Höfer und Gitarrist und Sänger Ulrich Ueckert aus Calvörde sowie Bassist Ottmar Schmicker aus Klüden. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Wenn die Band „Winkel 47“ selbstbewusst fragt: „Bereit für ein musikalisches Abenteuer?“, ist sofort klar: Dieser Konzertabend wird außergewöhnlich.