Neujahrskonzert im „Goldenen Löwen“ Mit Nena und Westernhagen ins neue Jahr: „Winkel 47“ reist mit einem besonderen Konzert in Calvörde durch die Musikwelt

Von leise bis laut, von Klassik bis Rock: Eine lokale Band verspricht Überraschungen, Gefühl und echte Live-Musik. Und vielleicht ist der Konzertbesuch sogar das perfekte Weihnachtsgeschenk. Was genau geplant ist, verrät der Blick hinter die Kulissen.