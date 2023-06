Feuerwehr und Brandschutz Mit Video: Wie die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben Menschen aus einem brennenden Zug rettet

Ein brennender Zug auf freier Strecke – das ist ein Albtraum. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was im Notfall zu tun ist. Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben hat am Bahnhof in der Kreisstadt an einer Übung der Deutschen Bahn teilgenommen. Die Bedingungen im Zug waren dabei sehr realitätsnah.