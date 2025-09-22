Wo einst Turniere tobten, versammeln sich heute Botschafter der Geschichte: Die Rolande aus fünf Städten treffen sich im Schatten ehrwürdiger Bäume – mit prüfendem Blick auf einen Ort, der bald Schauplatz großer Dinge werden soll.

Die Rolande: Heiko Kracht (v.l.) aus Haldensleben, Hans-Georg Tietze aus Burg, Andreas Meßing aus Stendal, Martin Tetschke aus Perleberg und Jörg Kunau aus Oebisfelde zücken in friedlicher Absicht ihre Schwerter. Merle Kusian zeigt hoch zu Ross, wie das geplante Rolandreiten aussehen wird. Mächtig stolz auf den Besuch ist Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke.

Calvörde/Dorst - Unter dem Blätterdach ehrwürdiger Bäume im Calvörder Grieps, wo die Zeit einen Moment stillzustehen scheint und der Wind von alten Turnieren raunt, heißt Bürgermeister Hubertus Nitzschke mit feierlichem Gruß zum Stelldichein der Rolande aus fünf Städten willkommen.