Ritter-Tradition trifft auf Pfeil und Bogen Mittelalterliches Gipfeltreffen der Rolande im Calvörder Grieps
Wo einst Turniere tobten, versammeln sich heute Botschafter der Geschichte: Die Rolande aus fünf Städten treffen sich im Schatten ehrwürdiger Bäume – mit prüfendem Blick auf einen Ort, der bald Schauplatz großer Dinge werden soll.
22.09.2025, 18:00
Calvörde/Dorst - Unter dem Blätterdach ehrwürdiger Bäume im Calvörder Grieps, wo die Zeit einen Moment stillzustehen scheint und der Wind von alten Turnieren raunt, heißt Bürgermeister Hubertus Nitzschke mit feierlichem Gruß zum Stelldichein der Rolande aus fünf Städten willkommen.