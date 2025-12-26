Helle Räume, mehr Platz und neue Möglichkeiten für Pflegebedürftige und Mitarbeitende: Nach dem Umzug präsentiert sich die Einrichtung mit erweitertem Angebot, zentraler Lage und der Möglichkeit, das neue Domizil bei Schnuppertagen kennenzulernen.

Mittendrin in Haldensleben: Tagespflege zieht in die Hagenpassage

Team in der neuen Küche: Manuela Jerratsch (v.l.), Nadien Neugebauer, Heike Simowski, Jeannette Damm und Inka Watzka präsentieren stolz die hellen, freundlichen Räume der Tagespflege in der Hagenpassage.

Haldensleben - Helle Räume, mehr Platz und mitten im Stadtleben: Die frühere Tagespflege „An der Masche“ ist umgezogen und trägt nun den Namen „Tagespflege an der Hagenpassage“. Träger bleibt der Flechtinger Pflegedienst – ebenso das vertraute Team.