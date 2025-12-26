Neue Räume für Senioren Mittendrin in Haldensleben: Tagespflege zieht in die Hagenpassage
Helle Räume, mehr Platz und neue Möglichkeiten für Pflegebedürftige und Mitarbeitende: Nach dem Umzug präsentiert sich die Einrichtung mit erweitertem Angebot, zentraler Lage und der Möglichkeit, das neue Domizil bei Schnuppertagen kennenzulernen.
26.12.2025, 08:00
Haldensleben - Helle Räume, mehr Platz und mitten im Stadtleben: Die frühere Tagespflege „An der Masche“ ist umgezogen und trägt nun den Namen „Tagespflege an der Hagenpassage“. Träger bleibt der Flechtinger Pflegedienst – ebenso das vertraute Team.