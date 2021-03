Zwei junge Neuenhofer haben einen mobilen Hühnerstall aufgestellt. Nun verkaufen sie ihr original Haldensleber Wiesen-Ei.

Haldensleben l Wo kommt denn auf einmal das grüne Hühnermobil in der Nähe der Jugendherberge her? Darüber hat sich vielleicht schon der ein oder andere Haldensleber gewundert. Dort leben nun seit Februar die Hühner von Victoria Theuerkauf und Erik Helmecke vom Haldensleber Wiesen-Ei. Die beiden sind in den landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Väter, der Landwirtschaftlichen Unternehmensgruppe Vahldorf-Neuenhofe, eingestiegen. Während Victoria Theuerkauf Betriebswirtschaft studiert hat, ist Erik Helmecke gelernter Landwirt. Er arbeitet schon seit fünf Jahren im Familienbetrieb und Victoria Theuerkauf seit nun bald eineinhalb Jahren. Beide haben im Familienunternehmen ihre Aufgaben, die ihnen viel Freude bereiten. Trotzdem stand für sie: „Wir wollen unser eigenes Projekt verwirklichen.“



Gerade jetzt sollten die jungen Hennen und Hähne eigentlich draußen auf der Wiese sein, wo sie beim Erkunden der Wiese nach Herzenslust in der Erde scharren und nach Futter suchen können. Aber darauf müssen sie noch etwas warten, denn auch die beiden Neuenhofer dürfen ihre Tiere aufgrund der Geflügelpest, und der damit verbundenen Stallpflicht, nicht aus ihrem Hühnermobil lassen.



Die Hühnerdamen leben dort zusammen mit fünf Hähnen. „Der Stall ist so konzipiert, dass die Tiere auch im Stall viel Platz zum Scharren und Staubbaden haben, sodass die Tiere sich wohl fühlen und schon jetzt viele Eier legen“, erklärt der 28-jährige Landwirt. „Sobald sich die Situation beruhigt hat, dürfen sie auch wieder raus“, erklärt die 24-jährige Victoria Theuerkauf.



Denn das Tierwohl sei den beiden neben Nachhaltigkeit sowie einer regionalen Produktion besonders wichtig gewesen. Erik Helmecke ergänzt: „Wir wollen mit unserem Projekt auf die Wünsche der Kunden eingehen und auf die Nachfrage nach regionalen Produkten.“ Die Eier seien zwar ein bisschen teurer, als im Supermarkt, aber bei ihren Hühnern könne jeder sehen, woher ihr Frühstücksei kommt.



Bei dem Hühnermobil der beiden handelt es sich um das Erste im Landkreis Börde. Von der Idee bis zum fertigen Hühnermobil habe es ein Jahr lang gedauert, erzählen die beiden. Die Umsetzung sei sehr herausfordernd gewesen. „Man braucht bei so einem Projekt Durchhaltevermögen“, meint Victoria Theuerkauf. Für die Mobile bestand, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, bis vor Kurzem noch eine Baugenehmigungspflicht. Um die Genehmigung zu bekommen, seien viele Behördengänge und Anträge notwendig gewesen. „Als wir unsere Genehmigung in der Hand hatten, wurde das Gesetz geändert, so dass diese Mobile heute baugenehmigungsfrei sind. Das war ärgerlich“, erinnert sich Erik Helmecke.



Ausdauer bei der Umsetzung notwendig

Aber es gab auch viel Zuspruch. So hatten die beiden zumindest bei der Grundstückssuche, wo sie das Hühnermobil aufbauen konnten, eine Erleichterung: Sie konnten aus ihrem elterlichen Betrieb die Wiese pachten. „Es war wichtig, dass wir dort auch für längere Zeit pachten können“, erklärt Helmecke. Jetzt wo ihr Hühnermobil steht, merkt man ihnen auf alle Fälle an, dass sie erleichter und ein bisschen stolz darauf sind, dass es ihnen gelungen ist, ihr Projekt umzusetzen.



Für die richtige Standortwahl sei den beiden die Nähe zur Stadt wichtig gewesen und dass die Erschließung mit Strom und Wasser gewährleistet sei. „Das Hühnermobil könnte zwar auch autark, also ohne Strom- und Wasseranschluss laufen, da auf das Dach Solarzellen montiert werden könnten, aber uns war die Sicherheit bei der Versorgung wichtig“, erklärt Victoria Theuerkauf.



Die beiden jungen Hühnerbesitzer erhielten Starthilfe durch das Agrarinvestionsförderprogramm der Europäischen Union. Vom Landkreis Börde und der Stadt Haldensleben habe es beispielsweise bei der Suche eines Standortes für ihren Automaten Unterstützung gegeben. Die Verkaufsautomaten seien ab nächster Woche an der Gärtnerei Neumann und auf dem Betriebshof in Neuenhofe einsatzbereit. Zum Angebot der Automaten gehören zudem Honig, Wurst, Kartoffeln oder Zwiebeln. Die Eier sind auch bei der Bäckerei Lippmann und Gärtnerei Neumann sowie bei der Bäckerei Nitzschke in Calvörde erhältlich.