Wie bewegen sich die Menschen in Haldensleben heute – und wie möchten sie es morgen? Eine aktuelle Bürgerbefragung liefert Einblicke in das Mobilitätsverhalten und zeigt klare Wünsche für bessere Radwege, mehr ÖPNV-Angebote und nachhaltige Verkehrslösungen.

Von Vivian Hömke 12.11.2025, 18:00
Eine aktuelle Bürgerbefragung in Haldensleben hat ergeben, dass viele sich häufigere Verbindungen von Bus und Bahn wünschen.
Haldensleben - Um den Verkehr in Haldensleben möglichst nachhaltig, effizient und zukunftsfähig zu gestalten, erarbeitet die Stadt mit Unterstützung eines Ingenieurbüros zurzeit ein Mobilitätskonzept. Ziel ist es laut Stadtverwaltung, dabei alle Verkehrsarten - vom Auto über Bus und Bahn bis hin zu Fahrrad und Fußverkehr - miteinander zu verknüpfen und weiterzuentwickeln. Im Zuge des Konzeptes fand auch eine repräsentative Bürgerbefragung statt. Die Ergebnisse liegen nun vor - und liefern aufschlussreiche Ergebnisse.